Advertisements

تعليق سموحة الرسمي على انسحاب فرج عامر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:47 م
فرج عامر
فرج عامر
تصدر فرج عامر رئيس ناي سموحة اليوم الأحد الموافق الـ26 من سبتمبر 2021، مؤشرات البحث عبر جوجل، عقب انسحابه من إحدى البرامج الرياضية الشهيرة.

انسحاب فرج عامر

وأصدر نادي سموحة بيانا حول واقعة انسحاب الكابتن فرج عامر من برنامج "الماتش" الذي يقدمه افعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد.

تعليق سموعة على انسحاب فرج عامر

ووصف سموحة الواقعة التي حدثت مع فرج عامر بالـ"مهزلة" الإعلامية التي لا تتوافق مع أبسط قواعد المهنية والأكواد الإعلامية متمثلة فى تنصيب هانى حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد  نفسه قاضيا وجلادا.

رأي سموحة في انسحاب فرج عامر

ويرى النادي أن المهندس فرج عامر حضر البرنامج ليجد نفسه أمام مقدم برامج يعمل كقاضي وجلاد ولم يقم بدوره المهنى  المتمثل فى  كشف الحقائق للرأى العام.

حتحوت و فرج عامر

وأضاف: "سعى حتحوت جاهدًا في تشويه صورة رمز من رموز نادى سموحة – فرج عامر -خدم ناديه على مدار سنوات طويلة محققا العديد من الإنجازات، لخدمة أطراف أخرى، وهو ما ظهر جليا من خلال الأسئلة الموجهة له والتى لا تهدف إلى شىء سوى التشويه والإساءة والتقليل مما تحقق من إنجازات على مدار سنوات طويلة. 

دعم ومساندة فرج عامر

وأكد سموحه دعمه ومساندته القوية للمهندس فرج عامر إلى جانب موافقته على الانسحاب وعدم الاستمرار فى المسرحية الهزلية القائمة على التشويه وقلب الحقائق أمام الرأي العام. 

شكوى فرج عامر

وقدم النادي شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين والنائب المحترم محمد أبو العينين، مالك  قناة صدى البلد، ولكل قادة الإعلام المرئى والمكتوب للحكم بمهنية على ما حدث من هانى حتحوت ضد رئفرج عامر مُستندا إلى مجموعة من الحقائق والوقايئع.

الدعم الكامل للمهندس فرج عامر

وشدد مجلس إدارة نادي سموحة على الدعم الكامل للمهندس فرج رئيس النادى فى الانسحاب من البرنامج الهادف إلى تشويه صورة النادي قبل مجلس إدارته، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

سبب انسحاب فرج عامر

وانسحب المهندس فرج عامر الذي حل ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه المذاع عبر صدى البلد "الماتش" بعدما أحس أن هناك توجيها معينا للبرامج ضد منافسه في الانتخابات محمد مجاهد.

الكلمات المفتاحية

فرج عامر سبب انسحاب فرج عامر تعليق فرج عامر انسحاب فرج عامر المهندس فرج عامر

أخبار تهمك

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد عقده

منذ ساعة و 27 دقيقة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب المقاصة: حب فرج عامر لسموحة يسبب الأزمات

فرج عامر: حسن شحاتة أفضل من الجوهري.. و"إيتو" عرض نفسه على سموحة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات رئيس سموحة

فرج عامر: طلبنا هشام محمد وإسلام محارب أكثر من مرة.. وأعتقد أن لدينا الأولوية

فرج عامر: سموحة "بريء" من أزمة صدقي والاخير يرد: "أنا مش صغير عشان أهرب"

نجم الأهلي يتحدث عن علاقته المميزة مع فرج عامر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

08:07 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements