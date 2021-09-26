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تعليق سموحة الرسمي على انسحاب فرج عامر
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:47 م
تصدر فرج عامر رئيس ناي سموحة اليوم الأحد الموافق الـ26 من سبتمبر 2021، مؤشرات البحث عبر جوجل، عقب انسحابه من إحدى البرامج الرياضية الشهيرة.
انسحاب فرج عامر
وأصدر نادي سموحة بيانا حول واقعة انسحاب الكابتن فرج عامر من برنامج "الماتش" الذي يقدمه افعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد.
تعليق سموعة على انسحاب فرج عامر
ووصف سموحة الواقعة التي حدثت مع فرج عامر بالـ"مهزلة" الإعلامية التي لا تتوافق مع أبسط قواعد المهنية والأكواد الإعلامية متمثلة فى تنصيب هانى حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد نفسه قاضيا وجلادا.
رأي سموحة في انسحاب فرج عامر
ويرى النادي أن المهندس فرج عامر حضر البرنامج ليجد نفسه أمام مقدم برامج يعمل كقاضي وجلاد ولم يقم بدوره المهنى المتمثل فى كشف الحقائق للرأى العام.
حتحوت و فرج عامر
وأضاف: "سعى حتحوت جاهدًا في تشويه صورة رمز من رموز نادى سموحة – فرج عامر -خدم ناديه على مدار سنوات طويلة محققا العديد من الإنجازات، لخدمة أطراف أخرى، وهو ما ظهر جليا من خلال الأسئلة الموجهة له والتى لا تهدف إلى شىء سوى التشويه والإساءة والتقليل مما تحقق من إنجازات على مدار سنوات طويلة.
دعم ومساندة فرج عامر
وأكد سموحه دعمه ومساندته القوية للمهندس فرج عامر إلى جانب موافقته على الانسحاب وعدم الاستمرار فى المسرحية الهزلية القائمة على التشويه وقلب الحقائق أمام الرأي العام.
شكوى فرج عامر
وقدم النادي شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين والنائب المحترم محمد أبو العينين، مالك قناة صدى البلد، ولكل قادة الإعلام المرئى والمكتوب للحكم بمهنية على ما حدث من هانى حتحوت ضد رئفرج عامر مُستندا إلى مجموعة من الحقائق والوقايئع.
الدعم الكامل للمهندس فرج عامر
وشدد مجلس إدارة نادي سموحة على الدعم الكامل للمهندس فرج رئيس النادى فى الانسحاب من البرنامج الهادف إلى تشويه صورة النادي قبل مجلس إدارته، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
سبب انسحاب فرج عامر
وانسحب المهندس فرج عامر الذي حل ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه المذاع عبر صدى البلد "الماتش" بعدما أحس أن هناك توجيها معينا للبرامج ضد منافسه في الانتخابات محمد مجاهد.