تعليق سموحة الرسمي على انسحاب فرج عامر

تصدر فرج عامر رئيس ناي سموحة اليوم الأحد الموافق الـ26 من سبتمبر 2021، مؤشرات البحث عبر جوجل، عقب انسحابه من إحدى البرامج الرياضية الشهيرة.





انسحاب فرج عامر





وأصدر نادي سموحة بيانا حول واقعة انسحاب الكابتن فرج عامر من برنامج "الماتش" الذي يقدمه افعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد.





تعليق سموعة على انسحاب فرج عامر





ووصف سموحة الواقعة التي حدثت مع فرج عامر بالـ"مهزلة" الإعلامية التي لا تتوافق مع أبسط قواعد المهنية والأكواد الإعلامية متمثلة فى تنصيب هانى حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد نفسه قاضيا وجلادا.





رأي سموحة في انسحاب فرج عامر





ويرى النادي أن المهندس فرج عامر حضر البرنامج ليجد نفسه أمام مقدم برامج يعمل كقاضي وجلاد ولم يقم بدوره المهنى المتمثل فى كشف الحقائق للرأى العام.





حتحوت و فرج عامر





وأضاف: "سعى حتحوت جاهدًا في تشويه صورة رمز من رموز نادى سموحة – فرج عامر -خدم ناديه على مدار سنوات طويلة محققا العديد من الإنجازات، لخدمة أطراف أخرى، وهو ما ظهر جليا من خلال الأسئلة الموجهة له والتى لا تهدف إلى شىء سوى التشويه والإساءة والتقليل مما تحقق من إنجازات على مدار سنوات طويلة.





دعم ومساندة فرج عامر





وأكد سموحه دعمه ومساندته القوية للمهندس فرج عامر إلى جانب موافقته على الانسحاب وعدم الاستمرار فى المسرحية الهزلية القائمة على التشويه وقلب الحقائق أمام الرأي العام.





شكوى فرج عامر





وقدم النادي شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين والنائب المحترم محمد أبو العينين، مالك قناة صدى البلد، ولكل قادة الإعلام المرئى والمكتوب للحكم بمهنية على ما حدث من هانى حتحوت ضد رئفرج عامر مُستندا إلى مجموعة من الحقائق والوقايئع.





الدعم الكامل للمهندس فرج عامر





وشدد مجلس إدارة نادي سموحة على الدعم الكامل للمهندس فرج رئيس النادى فى الانسحاب من البرنامج الهادف إلى تشويه صورة النادي قبل مجلس إدارته، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.





سبب انسحاب فرج عامر





وانسحب المهندس فرج عامر الذي حل ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه المذاع عبر صدى البلد "الماتش" بعدما أحس أن هناك توجيها معينا للبرامج ضد منافسه في الانتخابات محمد مجاهد.



