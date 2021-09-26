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توريد تقاوي القمح والشعير لمزارعي مطروح بتخفيض 50%

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوى القمح والشعير لمزارعى مطروح بنسبة تخفيض 50% تيسيرا على المزارعين ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى أنه جارى توريد كميات التقاوى ووضع ضوابط كيفية الحصول عليها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية مع التيسير على المزارعين استعدادا للموسم الزراعى القادم.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه جارى توريد 150 طن تقاوى شعير و100 طن قمح زنة شيكارة 30 كجم بسعر مدعم 50%، مع التأكيد على مميزات التقاوى عالية الجودة بما يعمل على تحسين الانتاجية، والتى سيتم توزيعها من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة بكل قرية او مدينة، مشيرا الى انه من المستهدف هذا العام زراعة حوالى 200 ألف فدان شعير، و50 ألف فدان للقمح رى مطرى ، بالاضافة الى 15 ألف فدان رى بمنطقة الحمام وقرى البنجر.

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