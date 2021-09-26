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3 أنواع من الشهادة في المسيحية.. تعرف عليهم

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:24 م
وهيب
وهيب
خاص الفجر.. مارجو مجدي

تحتفل الكنيسة القبطية بدء من يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى عيد الصليب المُقرر الاحتفال به غدًا، بفترة النيروز وهي أكثر الفترات التي تتذكر خلالها الكنيسة الشهداء.

وقال الإعلامى چورچ وهيب، إن أصول  كلمة شهيد فى الفكر المسيحى، ترجع الى كلمة "شاهد"، والشاهد هو الذى شهد أو رأى شئ مثل ما مشاهدة إسطفانوس أول شهداء المسيحية للسماء أثناء رجمه.

وأشار إلى أنه هُناك عدة أنواع من الشهادة، وأبرزها "شهادة الدم" و هى أقوى أنواع الشهادة وأعظمها، حيث يتعرض الشهيد للاضطهاد فيحتمل ويصبر ثم يسفك دمه من أجل المسيح بالرضا.

 

كما شرح "وهيب" أن شهادة السيرة الحسنة تعتبر ثانى أنواع الشهادة، ويعتبر شهداء هذا النوع من الشهادة هم الذين شهدوا فى حياتهم بالمسيح دون أن يموتوا.

 

كما أكد "وهيب" أنه يوجد العديد من الأمثلة الكتابية عن الاستشهاد فى المسيحية منها وصية الله فى "العهد القديم" التى تكررت حوالى سته مرات فى سفر اشعياء النبى "انتم شهودى".

 

كما اختتم "وهيب" بالإشارة إلى أنه يوجد العديد من الشخصيات فى الكتاب المقدس شهدوا للمسيح سواء شهادة بالحق او شهادة بالسيرة الحسنة أو شهادة الإيمان مثل يوحنا المعمدان و مريم المجدلية ويوسف الصديق .

 

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