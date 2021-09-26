مريم السكري تجسد دور ابتسام وتتألق بمسلسل "إجازة مفتوحة"

تألقت الفنانة مريم السكرى، بدور مدام إبتسام سيدة الأعمال الأرملة بمسلسل إجازة مفتوحة بطولة الفنان شريف منير سميحة أيوب لقاء الخميسى مريم السكرى دنيا ماهر مراد مكرم هشام إسماعيل كريم أبوزيد سامى مغاوري ملك قوره.



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة اجازه مفتوحه تأليف أحمد محمود أبوزيد ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقى ويعرض على قنوات ON E وقناه ON دراما.