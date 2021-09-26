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باحث كنسي: شهر توت تسمى بهذا الإسم نسبة إلى الإله "تحوت"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:25 م
شهر توت
شهر توت
خاص الفجر.. مارجو مجدي

 

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا بفترة "شهر توت" أول شهور السنة القبطية، وقال الباحث عزت رمزي المُتخصص في الطقس الكنسي إنه  دُعي بهذا الإسم نسبة للاله "تحوت" و هو اله الحكمة والعلوم والفنون عند القدماء المصريين.

وأضاف أن المصريين القدماء قد اعتقدوا أن الإله "تحوت" هو مخترع الكتابة المصرية القديمة، ولهذا السبب اختار القدماء المصريين هذا الشهر ليكون أول شهر فى شهور السنة القبطية على اسمه.

كما شرح ان رمزه كان عبارة عن صورة على شكل إنسان برأس طائر يدعى طائر "اللقلق" و هو طائر له جناحين ورجلين طويلتين.

 

 

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