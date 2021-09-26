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مراحل من حياة ثروت عكاشة فى معرض وثائقي وفني بمركز مختار الثقافي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:45 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
مي مرسي


ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرضا وثائقيا وفنيًا بمركز محمود مختار الثقافي التابع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وذلك بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى.

اكدت عبد الدايم استمرار خطط الاحتفاء بالرموز الوطنية والإبداعية تخليدًا لهم على إسهاماتهم البناءة في مختلف المجالات، واشارت ان ثروت عكاشة رائد العمل الثقافي المصري ومؤسسه كأول وزير للثقافة المصرية، كما يُمثل احد أيقونات التنوير، مضيفة انه عبقرية متفردة أعادت صياغة وجدان المصريين حيث ستظل انجازاته علامات مضيئة في تاريخ الإبداع، واشادت بالمعروضات التى جسدت مراحل مميزة فى حياة الراحل الكبير.

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن المعرض يستمر على مدار أسبوعين ويشمل قسمين الأول بقاعة نهضة مصر ويضم نحو 42 وثيقة رسمية وصور فوتوغرافية وقصاصات صحفية منها افتتاح أول معرض كتاب فى 23 يناير1969 وانتخابه زميلا بالأكاديمية البريطانية تقديرا لخدماته العديدة فى مجالات الثقافة والفنون والآداب وفوزه بجائزة مهرجان كفافيس الدولى تقديرا لإسهامه المبدع فى مجال الدراسات الكلاسيكية وترجمته لأعمال أهم الشعراء اللاتينيين إلى العربية إلى جانب تكريمه فى معهد الكونسرفتوار باعتباره واضع حجر الأساس لأكاديمية الفنون وفوزه بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون وإطلاق اسمه على القاعة الكبرى للمؤتمرات والندوات فى أكاديمية الفنون. وإهداء الجامعة الامريكية له دكتوراه فخرية فى الآداب والعلوم الإنسانية وتكريمه لجهوده فى انقاذ معابد النوبة من الغرق إثناء تنفيذ مشروع السد العالى بالإضافة إلى مجموعة من أهم القرارت التى أصدرها منها إنشاء قصور ثقافة محافظة مرسى مطروح، مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد سنة 1968 وإنشاء شعبة للدراسات الموسيقية العربية بالمعهد العالى للموسيقى الكونسرفاتوار، أما القسم الثاني بقاعة إيزيس ويضم ٢٥ لوحة من أعمال سبعة من كبار الفنانين هم: عزالدين نجيب – عصمت داوستاشي – علي دسوقي – فرغلي عبد الحفيظ – محمد رزق – محمود بقشيش – مصطفى عبد المعطي وهم ممن اثر الراحل في مشوارهم الابداعي.

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وزارة الثقافة ايناس عبدالدايم

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