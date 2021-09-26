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"الضرائب" تكشف العقوبات المتوقعة على البلوجرز واليوتيوبرز في حالة التهرب

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:28 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن ـ"البلوجرز واليوتيوبرز" يمكنهم دفع الضريبة على الدخل وفق قانوني 191 لسنة 2005 أو 152 لسنة 2020.

وأضاف "الجيار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد "يمكن للبلوجرز أو اليوتيوبرز التعامل بشكل ضريبي يخضع لقانون 91 لسنة 2005 ونشوف إيراداته خلال سنة مالية ومصروفاته ونأخذ الضريبة على الربح وفق الشرائح المعلنة، أو يمكنه التعامل بموجب قانون 152 لسنة 2002 والذي يعطي للمتقدم من أصحاب التجارة الالكترونية مزايا متعددة".

وأردف: "الضرائب بتقوله عفا الله عما سلف وتفتح صفحة جديدة من السنة الحالية لتكون هي سنة المحاسبة، ونحدد ضريبة وفق لشرائح معينة وفق لحجم الإيراد من 250 ألف جنيه يسدد ألف جنيه فقط، من 250 ألف إلى 500 ألف سيدفع 2500 ومن 500 ألف إلى مليون 5 آلاف بمعنى أن قيمة الضريبة من 1% إلى أقل في بعض الأحيان".

وتابع: "العقوبة في حالة عدم دفع الضرائب اعتبارها جريمة من جرائم التهرب الضريبي يعاقب عليها بالحبس من 3 إلى 5 سنين وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وسنحصل على الضريبة والتعويض الذي يمثل ضعف الضريبة، بالإضافة إلى 1.5% عن كل أسبوع تأخر في تسديد الضريبة الإلكترونية".

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