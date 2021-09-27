النجمة يسرا : "شعور جميل إني أحس بضهري مسنود ببلدي"



صرحت الفنانة يسرا بأن خلال مسيرتها الفنية لا يوجد فنان عملت معه ولم يترك أثر وبصمة في حياتها سواء نفسيا او عمليا او حتى في حياتها الشخصية.



وأضافت يسرا في ندوة "دار الهلال"، "لا أهمية لمساحة الدور على قد أهمية الدور الذي يقدم، لأن مهما كانت مساحة الدور كبيرة ومفيش رسالة ذو أهمية تؤثر في الجمهور، فلا معنى لمساحة الدور".



وقالت يسرا إن المخرج يوسف جاهين مجاش زيه ولا هيجي زيه فنان ناجح متألق، يوسف جاهين مدرسة لوحدها لن تتكرر.



كما أضافت يسرا أيضا أن الدراما اللي بتتناول بلطجة وشرب مخدرات بتتعمل علشان نحاربها مش علشان نعملها وهذه هي الدراما النظيفة.



كما أعربت يسرا عن سعادتها وفرحتها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يدعم الفن والفنانين، وقالت احساس جميل أني احس أن ضري مسنود ببلدي فبشكر حقيقي فخامة الرئيس من كل قلبي.