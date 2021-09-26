Advertisements

الري: مصر من أكبر الدول التي تعيد استخدام مياه الصرف في الزراعة (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:32 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، إن استراتيجية الوزارة تقوم على عدة محاور وهى تنفية المياه، وترشيد استهلاك المياه، وتهيئة البيئة المناسبة، وتنمية الموارد المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف.

وأشار "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تعد أكبر دولة تعيد استخدام مياه الصرف الصحي بكفاءة تصل إلى أكثر من 90% لاستخدامها في الزراعة، حيث يتم تجميع الصرف الصحي والزراعي لمدينة الإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا وسيتم إقامة محطة معالجة عملاقة لمعالجة المياه.

وأضاف معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، أن مشروع تبطين الترع ينفذ في أكثر من 20 محافظة، حيث أنه يقلل الفاقد من المياه، وتم تبطين 2700 كيلو متر من الترع بمعدل 15 كيلو متر يوميا، معلقا: "المعدل كان بيتعمل زمان في سنة".

الكلمات المفتاحية

الزراعة الري

أخبار تهمك

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الزمالك وبيراميدز.. الوداد المغربي يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 28 دقيقة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عقد الساحر مع برشلونة يثير الجدل

منذ أقل من ساعة

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

برلماني: منظومة الري الحديث وتبطين الترع يحافظ على المياه

الري: مشروع تبطين الترع يوفر 5% من حصة مصر من المياه

مشرف تبطين الترع: 18 مليار جنيه تكلفة المشروع (فيديو)

برلماني: تبطين الترع يساعد على تحسن جودة المياه

الري: المشروع القومي لتبطين الترع يُعظم الاستفادة من كل قطرة مياه

الري تعلن الانتهاء من تبطين 1585 كيلو مترا من الترع

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

09:31 م

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

09:59 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements