الري: مصر من أكبر الدول التي تعيد استخدام مياه الصرف في الزراعة (فيديو)



وأشار "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تعد أكبر دولة تعيد استخدام مياه الصرف الصحي بكفاءة تصل إلى أكثر من 90% لاستخدامها في الزراعة، حيث يتم تجميع الصرف الصحي والزراعي لمدينة الإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا وسيتم إقامة محطة معالجة عملاقة لمعالجة المياه.



وأضاف معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، أن مشروع تبطين الترع ينفذ في أكثر من 20 محافظة، حيث أنه يقلل الفاقد من المياه، وتم تبطين 2700 كيلو متر من الترع بمعدل 15 كيلو متر يوميا، معلقا: "المعدل كان بيتعمل زمان في سنة".



قال محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، إن استراتيجية الوزارة تقوم على عدة محاور وهى تنفية المياه، وترشيد استهلاك المياه، وتهيئة البيئة المناسبة، وتنمية الموارد المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف.