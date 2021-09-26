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تركي الفيصل: إرهاب إيران عابر للحدود ويهدد المنطقة ويجب دحره (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
 أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل أن الإرهاب العابر للحدود يشكل تهديدًا وجوديًا لمفهوم الدولة الوطنية في المنطقة.
وأضاف، في كلمته خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلق اليوم في إمارة الشارقة، أن الإرهاب ليس إرهاب القاعدة والجماعات المسلحة، بل هو إرهاب كل القوى والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.

وأكد الفيصل، أهمية دحر الإرهاب والقضاء عليه والبحث عن الظروف المناسبة لمعالجة أسبابه لأن انهيار الدولة الوطنية في العالم العربي يعد سببا رئيسا لانتشار الإرهاب.

وقال إن الإقليم العربي بكل مؤسساته ضعيف وهش، وهو ما سمح بوجود فراغ استراتيجي يهدد وحدة البلدان ونسيجها الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز العمل العربي المشترك لإصلاح ذلك.

وتابع قائلا إن «الأوضاع الداخلية في بلداننا العربية ضعيفة ولا بد لنا من إجراء إصلاحات تستجيب لتطلعات الدول العربية بعيدا عن نزعات التطرف والإرهاب»؛ لأنه خطر استراتيجي يهدد الدول العربية ويجب مواجهته حتى تنعم بالاستقرار.

وحذر تركي الفيصل من خطر التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، وقال إن انهيار الدولة الوطنية في العالم العربي، يعد سببا رئيسا لانتشار الإرهاب.

وأضاف رئيس الاستخبارات الأسبق، أن «هناك تحديات استراتيجية علينا مواجهتها حاليًا على رأسها ظهور النزاعات الطائفية والمذهبية المسيسة».

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