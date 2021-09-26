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عقد الساحر مع برشلونة يثير الجدل

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:32 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد مفاجأة في عقد الهولندي ممفيس ديباي مع ناديه برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت في الصيف الماضي أن عقد ديباي مع النادي الكتالوني لمدة موسمين مع وجود بند يسمح للبرسا بتجديد التعاقد لموسم ثالث بدون الحصول على موافقة النجم الهولندي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مصادر من برشلونة لفتت أن ديباي لم يوافق على بند تجديد عقده مع برشلونة لموسم ثالث من طرف واحد لذلك تم حذفه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيكون مجبرًا على التفاوض بشأن عقد جديد مع ديباي في الموسم المقبل حتى لا يرحل النجم الهولندي مجانًا عن صفوف النادي الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد ديباي مع برشلونة يبلغ قدره 500 مليون يورو.

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