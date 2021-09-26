Advertisements

تعرف على اسعار استخراج البطاقة الشخصية أون لاين

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:38 م
اسعار استخراج البطاقة الشخصية
اسعار استخراج البطاقة الشخصية
أصبحت عملية التعامل مع المصالح الحكومية والحضور في الزحام غير محبذ، لذا يلجأ العديد من الأشخاص مؤخرا إلى الانتهاء من الخدمات التي يريدها إلكترونيا، ومن ضمن هذه الخدمات استخراج البطاقة الشخصية حيث تتيح وزارة الداخلية هذه الخدمة تيسيرا على المواطنين.

وأطلقت وزارة الداخلية خدمة استخراج البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد والزواج والأوراق الثبوتية أون لاين من المنزل، وذلك في إطار عملها على تسهيل العديد من الإجراءات على المواطنين، من خلال تدشين موقع لمصلحة الأحوال المدنية.

استخراج البطاقة الشخصية أون لاين

- في البداية يجب على الشخص الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا).

- النقر على قسم قطاع السجل المدني.

- ثم قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

- وبعدها انقر على خيار الموافقة على الشروط التي ستظهر لك.

- اتباع الخطوات المطلوبة من الاسم والرقم القومي.

- لابد من كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

- تحديد عملية دفع الرسوم عن طريق الفيزا او نظام مدفوعات أخرى.

- يحصل عليها المواطن من خلال الإنترنت بعد تحديد عنوان الاستلام سواء المنزل أو مكتب بريد.

اسعار استخراج البطاقة الشخصية 

ويصل سعر استخراج البطاقة الشخصية إلى 170 جنيها يضاف إليهم 12 جنيها خدمة التوصيل.

شروط الحصول على الخدمة

- يكون الشخص مصري الجنسية.

- ألا يقل سن مقدم الطلب عن سن 16 عامًا.

- أن تكون له شهادة ميلاد موثقة.

الكلمات المفتاحية

البطاقة الشخصية اسعار استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصية

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 21 ساعة

عقد الساحر مع برشلونة يثير الجدل

منذ أقل من ساعة

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ أقل من ساعة

هدف الزمالك وبيراميدز.. الوداد المغربي يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 24 دقيقة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خطوات استخراج وتجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت

اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

اعرف طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الانترنت.. والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

تعرف على الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية لك ولأسرتك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

09:31 م

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

09:59 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements