"شطرنج مياه الدقهلية" يفوز بالمركز الخامس في بطولة دوري الشركات ببورسعيد

حصد فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية للشطرنج، بالمركز الخامس ببطولة دوري الشركات، وذلك بعد تغلبه على فريق ميناء القاهرة الجوي بنتيجة ٢،٥١،٥ في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك ضمن منافسات مسابقة الشطرنج عمومي ببطولة الجمهورية للشركات، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بمدينة بورسعيد، وشارك فيها 16 فريق من مختلف الشركات بأنحاء الجمهورية.



وقد ضم فريق الشركة كلًا من: المهندس عبد الله فوزى الخولي، والمهندس ضياء الدين محب، ومحمد ثروت عبد العال، وفريد جورج فريد، والكيميائي عطية عبدالجواد فوده، وسامح نبيل، وهيثم معاذ، بقيادة مدير الفريق الكيميائي ماجد السيد عبد المنعم.



وقد حرص المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ على تهنئة اللاعبين على الفوز والمستوى المتميز الذي قدموه، وتمثيل الشركة بشكل مشرف، كما حثهم على تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة، ويأتي ذلك من منطلق تشجيع ودعم سيادته الدائم، لممارسة النشاط الرياضي للعاملين بالشركة.