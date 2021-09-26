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"بنها التخصصي" تنجح في إنقاذ حياة طفل ولد بأمعاء خارج البطن

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في إنقاذ حياة طفل رضيع مولود من عدة أيام فقط بمحافظة البحر الأحمر، بفتق سري، تسبب في خروج أمعائه ومشاكل في جدار البطن.

وجرى إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن، ومعالجة التشوهات، ويرقد الطفل حاليًا في حضانات المستشفى، تحت الرعاية المركزة ومتابعة الأطباء.

كانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة قد تحركت لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن وصعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد جرى حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام، وجرى التنسيق مع مستشفي بنها التخصصي واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته.

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