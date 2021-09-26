محكمة النقض تعقد مؤتمرا حواريا بشأن الميكنة

عقدت محكمة النقض المؤتمر الحوارى الخاص بميكنة المحكمة بحضور ممثلين من وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية (OECD).





مؤتمر حواري

يأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية (OECD) وتحت رعاية المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلي كل من وزارة التعاون الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) وممثلى البنك الإفريقي للتنمية.





محكمة النقض

وألقى القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، كما تناول نائبا رئيس محكمة النقض القاضي محمد أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفني المساعد للقسم المدني بمحكمة النقض، والقاضي عمرو الزهيرى مدير مركز معلومات محكمة النقض، آخر التطورات والمستحدثات التي وصلت إليها المحكمة بشأن ميكنة محكمة النقض.





كما أوضح نائبا رئيس محكمة النقض أنه بعد عدة اجتماعات تم فيها لقاءات من كافة الأطراف المعنية تباحثوا فيها ما تم خلال العشر سنوات الماضية من تطورات لحقت بمحكمة النقض جراء المشروعات الممولة من البنك الإفريقي للتنمية وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).





الجدير بالذكر أن ذلك اللقاء أتى بمناسبة قرب انتهاء المنحة في نهاية نوفمبر هذا العام وأيضا بمناسبة العيد الستين لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية (OECD).



