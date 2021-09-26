مدير المعهد المصرفي: العمل في البنوك سهل ومش محتاج واسطة (فيديو)

العمل في البنوك





المعهد المصرفي

وأشار إلى أن المعهد المصرفي لديه برنامج للتدريب من أجل التوظيف، وهذا البرنامج يعقد بشكل مستمر، ومن الممكن أن يقوم الطالب أو الخريج بالتقديم للدورة خلال سنتين بعد التخرج، وتكلفة البرنامج رمزية لا تزيد عن 500 جنيه، وإذا كان الطالب خريج من الجماعات الخاصة فتقدر التكلفة بـ1000 جنيه.





قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد المصرفي أتاح 80 ألف دورة تدريبية، وأن جميع الشعب المصري من الممكن أن يستفيد منها، خاصة وأن الاشتراك فيها رمزي لا يتعد بضع المئات من الجنيهات باشتراك سنوي.وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن العمل في البنوك سهل جدًا لأي شخص مؤهل، معقبًا: "العمل في البنوك مش محتاج واسطة، ولكنه محتاج تأهيل وتدريب، وتقديره لا يقل عن جيد".