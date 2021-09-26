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حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:59 م
بن شرقي
بن شرقي
علي شحاتة

 

 

كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك.

 

وحسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من الدخول في مفاوضات للتعاقد مع النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

 

 

ووفقا لتقارير مصرية، فأن مصدر بالأهلي نفى وجود مفاوضات بين مسؤولي القلعة الحمراء و أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

 

وأكد المصدر أن كل ما تردد بشأن ارتباط مسؤولي القلعة الحمراء بالتفاوض مع أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ليس له أى أساس من الصحة.

 

وتابع المصدر موضحا أن الأهلي لم يدخل فى أية مفاوضات مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الأهلي ليس له علاقة بعدم تجديد اللاعب عقده فريقه.

 

وأتم المصدر موضحا أن أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خارج حسابات الأهلي تماما خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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