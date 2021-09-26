حفل تأبين الدكتور فوزي إسطفانوس بمسرح الأنبا رويس

البابا تواضروس

تضمن برنامج الاحتفال عدة كلمات حية ومسجلة من أشخاص تلامسوا مع الدكتور "إسطفانوس" خلال مراحل مختلفة من حياته، اختُتِمَت بكلمة لقداسة البابا.



حفل تأبين فوزي إسطفانوس

حضر الاحتفال من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بالإضافة إلى الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعدد الشخصيات العامة ومحبي التراث القبطي وأسرة الأرخن الفاضل المتنيح.

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، حفل التأبين الذي أقامته مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث القبطي، لمؤسسها الدكتور فوزي إسطفانوس، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.