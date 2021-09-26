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المنصورة يواصل تدعيماته بالتعاقد مع ظهير أيسر المقاولون

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب



يواصل الفريق الأول بنادى المنصورة بقيادة بلبل بيومى إستعداداته لإنجلاقة مباريات القسم الثانى والذى يفتتح فيه مبارياته بمواجهة دكرنس الخميس المقبل بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.

ونجح مسئولو النادى فى التعاقد مع اللاعب عبد الوهاب إسماعيل لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بحضور رئيس نادى المنصورة حاتم المير و عضو مجلس الإدارة وليد خطاب و المدرب العام للفريق الأول إبراهيم مرزوق.

وكان الجهاز الفنى بقيادة بلبل بيومى قد قام بإرسال القائمة الأولى للفريق الأول بنادى المنصورة والتى ضمت كلا من:
عاطف نصحى ، محمود كريسبو ، محمود عفروتو ، عبدالرحمن حسان ، السيد عوض ، نادر السيد ، وائل السعدنى ، محمد تيجانا ، إبراهيم عبدالمقصود ، هانى الطامى ، إسلام مرزوق ، إسلام حمدينو ، محمود جاب الله ، نادر السيد.

ونجح مجلس إدارة نادى المنصورة فى التعاقد مع بعض اللاعبين الجدد على النحو التالى:

محمد حفظي ظهير أيمن سوهاج ، محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا ، إسلام مجدي جناح أيمن صيد المحله ، محمد ميدو لاعب الألمونيوم ، شادي إسماعيل مهاجم ميجاسبورت وصيد المحله ، مصطفى سماره جناح أيسر دمنهور ، زيزو عفروتو لاعب فاقوس.

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