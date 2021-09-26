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سفير السعودية يكشف موقف المملكة من أزمة سد النهضة (فيديو)
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:55 م
داليا الحسين
قال السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية إن العلاقات بين مصر والسعودية تزداد قوة موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة على تهنئته للمملكة باليوم الوطني.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الممكلة العربية السعودية أرجأت الاحتفال بالعيد القومي بسبب جائحة كورونا.
وتابع: أقمنا الإحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية فى السفارة وسط إجراءات احترازية وسعدنا بكل من شرفنا لمشاركتنا بالاحتفال.
وأوضح السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية أن الرئيس السيسي وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى أخر لقاء بينهما تميز بالود والإحترام فهما يسعيان لتوطيد العلاقات بين البلدين.
وأكد أن العلاقات فى عهد الملك سلمان والرئيس السيسي شهدت تعزيز التعاون فى جميع المجالات مؤكدا أن السعودية موقفها واضح وداعم لمصر فى أزمة السد الاثيوبي.
وأشار إلى أن السعودية تؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم وقانوني فى أزمة السد الإثيوبي وتدعم موقف الشقيقتين فى أزمة السد الإثيوبي موضحا أن مصر والسودان حريصتان على أن تستفيد إثيوبيا أيضا من السد.
واستكمل السفير: زرت العاصمة الإدارية أكثر من مرة ورأيت حجم الإنجازات التى تتم فيها وزرت الساحل الشمالي ومدينة العلمين ورأيت الإعجاز الذى يحدث هناك و«أنا عايش» مع المصريين فى الإنجازات التى يقوم بها الرئيس السيسي، مؤكدا أن محاور الطرق الجديدة فى مصر إنجاز يساهم فى تقليل الزمن والمسافات وتساهم فى سهولة عملية نقل البضائع.