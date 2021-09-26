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السكك الحديدية: تحصيل رسوم جديدة على حقائب الركاب مجرد شائعات

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:56 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، حقيقة فرض رسوم جديدة على أمتعة الركاب داخل القطارات، قائلًا: " إن الرسوم طبقا لقانون عام 1959 ولوائحها خاصة بالطرود الغير جائز نقلها مجانًَا، بمعنى أن أي متعلقات شخصية للركاب مجاني وليس عليها رسوم، إنما في حالة الطرود والحمولات الكبيرة والأجهزة الكهربائية مفروض عليها رسوم طبقًا للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أنه ليس هناك قانون جديد وفرض الرسوم على الطرود والحمولات منذ عام 1959، مؤكدًا أن كل ما يثار عبر السوشيال ميديا بشأن فرض رسوم جديدة من قبل هيئة السكة الحديد مجرد شائعة.

وأوضح أن الرسوم مفروض طبقا للوزن والمسافة التي يقطعها الركاب عبر السكك الحديدة، مؤكدًا أنه لا يوجد آي رسوم جديدة على الأمتعة الشخصية للركاب، لافتًا أن الخبر الشائع حول تحصيل رسوم على حقائب الركاب داخل القطارات غير صحيح.

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السكك الحديدية

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