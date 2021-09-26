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"العرابي": لدينا علاقات قوية مع مرشحي منصب المستشارة الألمانية الجدد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:58 م
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق
داليا الحسين
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك نظام جديد عالمي يتشكل بخروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحد أركان هذا النظام الدولي الجديد، متابعًا أن ميركل كانت تُعد أقوى امرأة في العالم وصاحبة نهضة اقتصادية كبيرة في أكبر دول أوروبية.

أنجيلا ميركل
وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن ألمانيا القاطرة الأسرع في الاتحاد الأوروبي حيث تشكل ألمانيا وفرنسا قطبي التحالف الغربي مع الولايات الامريكية المتحدة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك قدر من الشلل السياسي بين أمريكا وألمانيا لثلاثة أشهر قادمين حتى يتم تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا.

علاقات مع مرشحي منصب المستشارة الألمانية الجدد
وتابع أن العالم أمام متغير ألماني داخلي بعد خروج أنجيلا ميركل سيؤثر على الاتحاد الأوروبي وعلى التحالف الغربي، مؤكدًا أن مصر لديها علاقات قوية مع مرشحي منصب المستشارة الألمانية الجدد وعلاقاتهم طيبة بمصر.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأسبق ميركل المستشارة الالمانية السفير محمد العرابي أنجيلا ميركل

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