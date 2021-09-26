رسميا.. النصر يضم لاعبا الاتحاد وطنطا استعدادا للقسم الثاني





يواصل نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .



وحصل نادي النصر علي توقيع محمد كامل ريتشارد لاعب خط وسط نادي الاتحاد السكندري رسميا لدعم خط وسط فريق النصر



ويعد محمد كامل من مواليد 1999 وقع للنصر في صفقة انتقال حر وجاء ذلك بعد اقتناع خالد غنيم المدير الفني بقدراته حيث أكد علي ضرورة ضمه للفريق .



كما تعاقد النصر مع محمد عوض مدافع فريق طنطا ووادي دجلة رسميا في صفقة انتقال حر .



وكان عوض قد شارك في المباراة الودية التي جمعت النصر مع فريق بورتو وظهر بشكل جيد نال اعجاب الجهاز الفني .



ووقع الثنائي ريتشارد وعوض علي عقود انضمامهما للنصر في حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة واشرف حامد المدير الإداري للفريق .