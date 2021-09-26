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وزير المالية: أكثر من 7 مليارات جنيه حجم الإنفاق على اللقاحات (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:04 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
شيماء حسن
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجمالي ما قامت الدولة المصرية بتحمله من أجل توفير اللقاحات.

تكلفة اللقاحات 
وقال "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد إنه حتى الآن قامت الدولة بإنفاق أكثر من 7 مليارات على توفير اللقاحات باستثناء بعض الكميات التي كانت مهداة إلى مصر.

وأكد أنه من المتوقع أن يزيد هذا المبلغ خلال الفترة القادمة من أجل الاستمرار في توفير اللقاحات لتطعيم المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة منذ بداية جائحة كورونا رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة وتم تخطي هذه الميزانية المرصودة من الدولة من أجل الاستمرار في مواجهتها.

وزير المالية 
ولفت وزير المالية، إلى أن موارد الدولة تأثرت بنسبة 400 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، ولكن على الرغم من ذلك فإن الدولة شهدت مرحلة من الإصلاح الاقتصادي مر عليها 6 سنوات ونجحت خلالها الدولة في تحقيق معدلات نمو متقدمة.

الكلمات المفتاحية

وزير المالية محمد معيط تكلفة اللقاحات

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