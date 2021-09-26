موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة ودية أمام فريق بيراميدز فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الزمالك مع نظيره بنادى بيراميدز على خوض المباراة بناء على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى طلب خوض وديتين فى الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن لم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية حتى الآن.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.