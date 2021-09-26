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بيريز يعلن موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:59 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن

 

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني كشف عن موعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الملكي.

وأفاد موقع برنابيو ديجتال الإسباني بأن أحد مشجعي ريال مدريد اعترض سيارة فلورنتينو بيريز أثناء خروجه من ملعب سانتياجو برنابيو عقب لقاء فياريال الذي أقيم أمس السبت في الدوري الإسباني.

وأوضح الموقع الإسباني أن سأل المشجع المدريدي بيريز عن كيليان مبابي، ليرد قائلا :" مبابي سيأتي في العام المقبل".

وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي ينتهي في الصيف المقبل وفي حالة لم ينجح باريس سان جيرمان في التوصل لاتفاق مع النجم الفرنسي الشاب قبل شهر يناير المقبل فإنه يحق لمبابي التفاوض مع أي نادي آخر ثم ينتقل إليه بصفقة مجانية في الصيف المقبل.

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مبابي ريال مدريد بيريز باريس

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