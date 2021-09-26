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نجم يوفنتوس مطلوب في توتنهام

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي يخطط للتعاقد مع السويدي ديان كولوسيفسكي نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن توتنهام يتابع عن كثب النجم السويدي الشاب تحسباً للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كولوسيفسكي البالغ من العمر 21 عاماً يستطيع اللعب في خط الوسط الهجومي وكجناح أيمن وكان قد انضم إلى يوفنتوس في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كولوسيفسكي خاض مع يوفنتوس 53 مباراة في جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين وينتهي عقده في 2025 وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

وفنتوس كرة عالمية توتنهام الدوري الانجليزي

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