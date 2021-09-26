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ألكمار يحقق انتصاره الثاني في الدوري الهولندي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
وكالات
واصل سبارتا روتردام نتائجه السيئة في الموسم الحالي، وسقط في فخ الهزيمة 0-4 أمام ضيفه كامبور، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الهولندي، والتي شهدت أيضاً فوز ألكمار على جو أهيد إيغلز 5-0، وتفنتي أنشخيده، على مضيفه هيرنفين 3-2.

تجمد رصيد سبارتا عند ست نقاط في المركز 12، ورفع كامبور رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز إلى المركز السابع في جدول المسابقة.

وأنهى كامبور الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله أليكس بانغورا في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل عيسى كالون هدفين آخرين للضيوف في الدقيقتين 63 و74، فيما اختتم توم بويير التسجيل في اللقاء بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت الدقيقة 88 طرد لاعب سبارتا روتردام، آرون مايرس.

وتخلص ألكمار من دوامة الهزائم المتتالية في المسابقة، وحقق انتصاره الثاني في الموسم الحالي، بالفوز على جو أهيد إيغلز بخماسية نظيفة سجلها ياسبر كارلسون في الدقيقتين 4 و83 من ضربة جزاء، وداني دي ويت، وزكريا أبو خلال، وتيغاني ريغندرز، في الدقائق 29 و86 و90.

ورفع ألكمار رصيده إلى ست نقاط، ليقفز إلى المركز 11، بفارق الأهداف فقط أمام جو أهيد إيغلز.

وتغلب تفنتي أنشخيده على مضيفه هيرنفين (3-2)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد هيرنفين عند 10 نقاط في المركز 8.

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الهولندي الدوري الهولندي ألكمار يحقق انتصاره

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