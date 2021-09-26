برسالة جديدة.. كيروش يحفز لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهتي ليبيا

حرص البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اليوم الأحد، على توجيه رسالة هامة للاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بداية طريق رحلتنا نحو كأس العالم 2022، حان الوقت للالتزام الكامل سواء طاقم العمل أو اللاعبين، العمل والله من أجل مشجعينا المصريين وأحلامهم، أتمنى الأفضل للجميع".

وكان كيروش أعلن فى وقت سابق قائمة الفراعنة لودية ليبيريا استعدادًا لمواجهتى ليبيا فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.