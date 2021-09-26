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المعهد المصرفي: لدينا 3500 متدرب من الدول الأفريقية (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:15 م
قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن البرامج التعليمية داخل المعهد المصرفي في حالة تطور مستمر لكي تواكب أحدث النظم العالمية، وبالتالي يتم تدريب موظف البنك على أفضل السبل.

المعهد المصرفي
وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد الدول التي كان يعمل بها المعهد المصرفي كانت تقدر بـ8 دول فقط منذ 4 سنوات فقط، والآن وصل عدد الدول التي يتواجد بها المعهد لـ43 دولة أفريقية، سواء من خلال عقد الدورات في الدول الأفريقية من خلال المحاضرين المصريين في الدول الأفريقية، أو من خلال إعداد المحاضرات عن بعد.

عدد المتدربين في المعهد المصرفي من الدول الأفريقية 
ولفت إلى أن عدد المتدربين في المعهد المصرفي من الدول الأفريقية 3500 متدرب، موضحًا أن المعهد أصبح الآن متواجدا على خريطة التدريب للدول الأفريقية.

الكلمات المفتاحية

عبد العزيز نصير بنوك واستثمار المعهد المصرفي إكسترا نيوز

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