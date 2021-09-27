حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدير فني خلفاً لموسيمانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد حول تفاوض الأهلى مع مدير فنى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للجنوب إفريقى بيتسو موسميانى.

وقال خلال برنامج "ساعة مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": "الأهلى لم يتفاوض مع أى مدرب وما تردد حول الحديث مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، غير صحيح، وموسيمانى سيبدأ الموسم مع الدورى".

وأضاف أن ما يحدث أن وكلاء اللاعبين فور سماعهم أى أنباء عن وجود خلاف أو أزمة مع مدرب يرسل لك 50 سيرة ذاتية لمدربين.