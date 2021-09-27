Advertisements

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدير فني خلفاً لموسيمانى

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
موسيماني
موسيماني
محمد زويد

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد حول تفاوض الأهلى مع مدير فنى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للجنوب إفريقى بيتسو موسميانى.

وقال خلال برنامج "ساعة مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": "الأهلى لم يتفاوض مع أى مدرب وما تردد حول الحديث مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، غير صحيح، وموسيمانى سيبدأ الموسم مع الدورى".

وأضاف أن ما يحدث أن وكلاء اللاعبين فور سماعهم أى أنباء عن وجود خلاف أو أزمة مع مدرب يرسل لك 50 سيرة ذاتية لمدربين.

الكلمات المفتاحية

جهاز الأهلي مع موسيماني الخطيب الاهلي

أخبار تهمك

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يصدم موسيماني ويرفض بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يفسد العلاقة بين نيمار ومبابي

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم حارس إنبي

صفقة الموسم.. حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الزمالك الأول

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم وباهر المحمدي

المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:45 م

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

12:20 ص

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

12:30 ص

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements