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جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
توجت جامعة المنوفية ببطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية (البنتابول) التي اقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واطلق عليها (بطوله الوفاء) تخليدا للمشير محمد حسين طنطاوي.

وشارك في البطولة التي نظمتها جامعة قناه السويس بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والإتحاد المصرى للكره الخماسية، 9 جامعات هم عين شمس والجلاله وقناة السويس وسيناء وبورسعيد وبنى سويف ودراية والمنوفيه والمنصورة.

وحصل فريق جامعة سيناء على المركز الثاني والميالية البرونزية في البطولة.. فيما حصد فريق جامعة قناة السويس المرك الثالث والميدالية البرونزية.

يذكر أن افتتاح وختام البطولة شهد حضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناه السويس، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناه السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، ومحمد حسين رئيس الإتحاد المصرى للكرة الخماسية، وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بجامعة قناة السويس، وعبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب جامعة قناه السويس.
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول
جامعة المنوفية تتوج بأول بطولة جامعات للبنتابول

الكلمات المفتاحية

جامعة المنوفية الطنطاوي

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