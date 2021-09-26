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أستاذ مناعة يحذر من فحص أورام الثدي بعد تلقي لقاح كورونا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:54 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس إنه يجب أن يكون هناك تباعد بين الأدوية المستخدمة لعلاج الأروام والسرطانات والأمراض المناعية، وما بين اليوم الذي سنحصل عليه على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأدوية يكون لها بعض الأثار الجانبية التي تقلل من أعداد كرات الدم البيضاء المسئولة عن الحماية؛ وبالتالي لن نحصل على الفائدة الكاملة من اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد أن عملية التباعد بين الأدوية واللقاح يحددها الطبيب المعالج بجانب قياس عدد كرات الدم البيضاء؛ بحيث لا يقل عددها عن 2000 أثناء استخدام لقاحات كورونا.

وأشار أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس إلى أن التباعد بين هذه الأدوية واللقاح يجب أن يكون ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وحذر من فحص أورام الثدي لمدة 6 أسابيع بعد الحصول على اللقاح خاصة الجرعة الثانية، موضحا: "بعض تلقي اللقاح يحدث تضخم في الغدد الليمفاوية، وفحص الثدي قد يعطي نتائج خاطئة بأن هناك ورم، وهو أمر غير صحيح".

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فحص

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