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أحمد موسى: لا أحد فى العالم يراقب برنامج إسرائيل النووي (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:56 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد أن العالم والبشرية باتت قريبة جدا من عتبة الإبادة النووية في ظل وجود 14 ألف قطعة سلاح نووي.

الإبادة النووية
وأضاف "موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما قاله جوتيريش هو أخطر تصريح لم يتم الانتباه إليه الفترة الأخيرة.

برنامج إسرائيل النووي
وتابع "موسى" أن إسرائيل غير خاضعة لاتفاقيات معاهدة الحد من الأسلحة النووية، ولا أحد فى العالم يراقب برنامج إسرائيل النووي.

وأوضح أن السلاح النووي مصدر تهديد حقيقي لدول العالم والأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتفكيك الأسلحة النووية فى العالم ويحذر من خطورتها، مشيرا إلى أن الدول التى تمتلك السلاح النووي لن تتخلي عنه.

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برنامج إسرائيل النووي إسرائيل أحمد موسى

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