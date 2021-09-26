Advertisements

"التعليم" تكشف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:00 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريما خليفة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021ــ 2022.

أرسلت الوزارة، تكليفات وتعليمات لتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، مدير المديريات التعليمية بضرورة تطبيق وتنفيذ هذه التكيفات التي جاءت كالتالي:


- إعداد خطة محكمـة للإشراف اليومي لتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت.


- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسي للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور.


- التأكد من وجود وتنفيذ خطط التأمين للمدارس وخطط الطوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.

- تنظيم عملية دخـول التلاميذ صباحًا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

عدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد مـن خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها المكلف بتلك الأعمال.

- عدم مغادرة المعلمين للفصـول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصـة وفـي حالـة المغـادرة للضـرورة القصـوى يقـوم مشرف الـدور بالتواجد بالفصـل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- التأكـد مـن خلو المدرسة مـن جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد.

- إشراف المعلمين علـى خروج جميع التلاميذ بنظـام إلـى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.

- عدم السماح بدخول السيارات بجميـع أنواعهـا وكـذلك الـدراجات البخاريـة "الموتوسيكلات" إلى أفنية المدارس.

- التنسيق مع مسؤولي المباني أو هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحي "بالوعات المجاري" بالمدارس.

- خلو المدرسة من أي أسلاك كهربائية عشوائية، خاصة الموصلة بالكولدير

- منع تركيب مراوح بأسقف الفصـول واستبدالها بمرواح جانبية.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

- منع إقامة أكشاك أو أماكن انتظار بجوار أسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

- التنبيه على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه عـدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنيـة.

- تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينـًا لـهـا ضـد أخطـار السرقة وأعمال التخريب.

- تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

- تفعيل الإجراءات اللازمـة حـول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع جميع المديريات لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

- بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية.

- التنسيق الكامل بين مسؤولي أمن الإدارات التعليمية والمديرية والتواصل مع مديرى المدارس بهدف سرعة الإبلاغ عن أية معوقات قد تحدث أثناء اليوم الدراسي أو إخطـار غرفة عمليات الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.

الكلمات المفتاحية

تاك العام الدراسي التعليم استعدادات

أخبار تهمك

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيريز يعلن موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عقد الساحر مع برشلونة يثير الجدل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يصدم موسيماني ويرفض بقاء نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ ساعتين

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة بـ"تعليم الدقهلية" لاستقبال العام الدراسي الجديد

"تعليم قنا": الإبلاغ عن الأمراض المعدية.. أبرز تعليمات العام الجديد

قبل انطلاق العام الدراسي.. "تعليمية نجع حمادي" تعلن حركة النقل والندب النهائية

تمهيد طرق وخطط إخلاء.. تعليم قنا تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

09:59 م

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

09:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements