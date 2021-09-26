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معاون وزير الإسكان يكشف حجم استثمارات الإحلال والتجديد لعام 2021 (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:00 م
كساب أحمد
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن استثمارات الإحلال والتجديد بعد عام 2014 زادت من 500 مليون جنيه في العام لـ3 مليار سنويًا خلال هذا العام، مشيرً إلى أن هناك خطة طموحة لإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

الإحلال والتجديد 
وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن بعض المواسير انتهى عمرها الافتراضي وتسير المياه مكان الماسورة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بتوفير اعتمادات مالية إضافية لإحلال وتجديد شبكات البنية التحتية في أسوان.

مشاريع البنية التحتية في أسوان
 ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية في أسوان تسير وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن العمل في البداية يتم في الشوارع الكبيرة، ومن ثم في المناطق الصغيرة لعدم تعطيل حركة المرور.

الكلمات المفتاحية

الإسكان الإحلال والتجديد استثمارات

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