"كهرباء دبي" تدشن مشروعاً تجريبياً لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم-أيون

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً تجريبياً في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة باستخدام أنظمة بطاريات الليثيوم –أيون /Li-ion/ من شركة تسلا العالمية بقدرة تخزينية تصل إلى 1.21 ميجاوات وسعة 8.61 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات.





وقال معالي سعيد محمد الطايرالعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن المشروع ياتي ضمن جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز تقنيات تخزينها ويهدف إلى تقييم قدرات وخصائص هذه التقنية من الناحيتين الفنية والاقتصادية ضمن الإطار التشغيلي لأنظمة الكهرباء في محطات إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئيةواختبار دور هذه التقنية في التكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاعتمادية." وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتخزين من بينها استخدام الطاقة الشمسية المركزة في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسيةوالتي تجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئيةبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات وستتضمن أكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة؛ ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا بقدرة 250 ميجاوات وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وستنتج الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مكتب "إكسبو 2020 دبي" و"سيمنس للطاقة"ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسيةوذلك في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.





وأشار المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة إلى أن المشروع يعد الثاني الذي أطلقته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسيةحيث أطلقت المشروع الأول بالتعاون مع شركة "أمبلكس الإمارات"بهدف تركيب واختبار أنظمة بطاريات الصوديوم الكبريتية لتخزين الطاقة /NaS/ بقدرة تخزينية تصل إلى 1.2 ميجاوات وسعة 7.5 ميجاوات ساعة ويعد أول مشروعات تخزين الطاقة على مستوى المؤسسات الخدماتية في المنطقة.





وأوضح أن المشروعين التجريبيين يسمحان بتخزين الطاقة من شبكة الكهرباء أو من محطات الطاقة الشمسية مع ربط أنظمة التخزين بشبكة الهيئة.