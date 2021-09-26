رئيس تطوير العشوائيات بالقاهرة: 1.5 مليون دولار تكلفة مشروع "بسكلتة"





مشروع بسكلتة

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، أن المشروع تم التفكير به في 2017 بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة، مضيفًا أن المشروع يتم تمويله من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بقيمة 1.5 مليون دولار، ويشمل إنشاء مسارات ومحطات للدراجات بوسط البلد.



ولفت إلى أن المحافظة قامت بتحديد المسارات، وأماكن المحطات، بناء على عوامل الجذب الموجودة في المنطقة مثل محطات المترو، والمتاحف، والمعارض، وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنين أكثر من غيرها، لافتا أن مسار الدراجات سيكون ذا اتجاهين وسيتم تحديده بواسطة فواصل تحمى قائدي الدراجات، وتمنع قائدي السيارات من ركن السيارة في هذه الأماكن.





دراسات فنية

وأشار إلى أن المشروع خضع لدراسات فنية مكثفة عبر كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأحد الاستشاريين الأمريكان الكبار وأصحاب التجارب في البلدان ذات الطبيعة المتشابهة مع طبيعة القاهرة وملامحها الاجتماعية والديموغرافية، لافتَا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيض الازدحام في شوارع القاهرة بنسبة 15-20% خلال العام القادم.



قال المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، وأحد المسئولين عن مشروع "بسكلتة"، إن المشروع الذي شرعت محافظة القاهرة في تنفيذه، موجود في كل دول العالم، ويهدف لتقليل الازدحام والحفاظ على سلامة البيئة، وفرصة لممارسة المواطنين للرياضة.