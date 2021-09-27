"أبطال العالم".. أغنية جديدة لرضا البحراوي بتوقيع أحمد غريب

يستعد المطرب رضا البحراوي، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل عنوان " أبطال العالم " وذلك عقب انتهاءه من تسجيلها الأيام الماضية بإحدى استديوهات الصوت.



وتحمل أغنية أبطال العالم، طابع الموال المقسوم، الذي يبدع النجم رضا البحراوي، في تقديمه بطريقة تلقي إعجاب الملايين من جمهور" البحراوي" بالوطن العربي.



ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الحساب الرسمي ل "البحراوي" بموقع يوتيوب، وتعد الأغنية من كلمات أحمد غريب وألحان رضا البحراوي وتوزيع محمد حريقة.



وتواصل "الفجر الفني" مع شاعر الأغنية أحمد غريب، وأكد خلال تصريحات خاصة، أن أغنية أبطال العالم، ستكون مفاجأة للجمهور، مشيرًا إلى أنها ستنال إعجاب جمهور رضا البحراوي بطابعها الغنائي وكلماتها المميزة.



وعقب "غريب" أن أغنية "أبطال العالم" من المقرر فور طرحها ستتصدر التريند بمحرك البحث جوجل بكون محبي رضا البحراوي، في انتظار أعمال جديدة له.



وتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الرابع بين النجم رضا البحراوي والشاعر أحمد غريب، بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويا بأغاني تتر بداية ونهاية مسلسل "النمر" للنجم محمد عادل إمام، والذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي.





