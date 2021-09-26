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ننشر الإجراءات المطلوبة وخطوات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:13 م
منظومة الفاتورة الالكترونية
منظومة الفاتورة الالكترونية
تعتبر مصر أول الدول التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية في أفريقيا والشرق الأوسط، وفقًا لما صرح به الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحًا أن المشروعات التي تهدف لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، خرجت للنور، بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها الدقيقة، لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية، بالإضافة إلى دعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري إلى أعلى المراتب.

منظومة الفاتورة الإلكترونية 

ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبارة عن نظام مركزي يمكن الضرائب، من متابعة جميع المعاملات بين الشركات وبعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية. وخلال السطور التالية سنستعرض لكم المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات، وهي كالتالي:

البيانات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

- رقم تسجيل الشركة.

- البريد الإلكتروني للشركة.

- رقم (هاتف/ موبايل) الشركة.

- اسم مفوض الشركة باللغة العربية والإنجليزية.

- الرقم القومي للمفوض.

- رقم موبايل المفوض.

- البريد الإلكتروني للمفوض.

الإجراءات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية 

- التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول، وتقديم التفويض، معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

- استلام الممول صورة من التفويض، مختومة بختم المأمورية.

- إرسال بريد إلكتروني للمأمورية التابع لها الممول، يُرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية، وصورة شهادة التسجيل الضريبي، وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض.

- تُرسل الدعوة إلى البريد الالكتروني، الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وإرسال الإيميل.

- وفي حالة مواجهة أي مشكلة تخص قبول الدعوة لتسجيل الممول على المنظومة، أو أي استفسار بخصوص التسجيل، يقوم الممول بإرسال المشكلة، على الإيميل، التابع للضرائب، على أن يحتوي على اسم الشركة، ورقم التسجيل، والغرض من الإرسال.

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