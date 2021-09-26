الإفتاء: لا يمكن لأحد الجزم بأنه محسود



وأشار "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك بعض العلامات قد تدل على وجود حسد بشرط عدم وجود أي مرض عضوي لدى الشخص، مضيفا أنه يجب أن نحرص على وقاية أنفسنا من الحسد من خلال قراءة آيات قرآنية.



وأضاف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن العلامات التي تدل على الحسد جاءت على سبيل الظن وليس التأكيد، متابعا: "لا أحد يستطيع أن يجزم أنه محسود"، منوها بأن التكرار فقط هو ما قد يوضح وجود الحسد، لافتا إلى أن دار الإفتاء لا تحدد أعراض للحسد.



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يمكن إنكار وجود الحسد، ولكن لا يجب أن نعلق كل أمر يحدث للإنسان بالحسد.