Advertisements

الإفتاء: لا يمكن لأحد الجزم بأنه محسود

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:16 م
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يمكن إنكار وجود الحسد، ولكن لا يجب أن نعلق كل أمر يحدث للإنسان بالحسد.

وأشار "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك بعض العلامات قد تدل على وجود حسد بشرط عدم وجود أي مرض عضوي لدى الشخص، مضيفا أنه يجب أن نحرص على وقاية أنفسنا من الحسد من خلال قراءة آيات قرآنية.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن العلامات التي تدل على الحسد جاءت على سبيل الظن وليس التأكيد، متابعا: "لا أحد يستطيع أن يجزم أنه محسود"، منوها بأن التكرار فقط هو ما قد يوضح وجود الحسد، لافتا إلى أن دار الإفتاء لا تحدد أعراض للحسد.

الكلمات المفتاحية

تاك الدكتور مجدي عاشور الافتاء

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

عقد الساحر مع برشلونة يثير الجدل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يصدم موسيماني ويرفض بقاء نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يعلن موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ ساعتين

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الفتوى يوضح حكم غسل القدم ثلاثا في الوضوء

هل يجب غسل القدم 3 مرات في الوضوء؟ مستشار المفتي يجيب (فيديو)

عالم أزهري: "الحسد نار شديدة تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود" (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجلوس على المقابر عند دفن الموتى (فيديو)

مستشار المفتي يستعرض تجربة الإفتاء في معالجة ظاهرة الطلاق بموسكو

الإفتاء توضح حكم كتابة الميراث بأسماء الفتيات لمن لم ينجب ذكورا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

09:59 م

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

09:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements