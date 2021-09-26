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السفير السعودي عن عودة موسم العمرة: "يجب الحذر"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:19 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة إن الجميع يتطلع إلى عودة موسم العمرة كما في السابق وليس مصر فقط، ولكن لابد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المملكة حريصة على الحجاج والمعتمرين والمواطن السعودي، ولابد أن يكون هناك تنظيم يتفق مع ماهو مطلوب من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية تمكن الحجاج والمعتمرين بأداء الشعائر بكل طمأنينة بعيدا عن الأوبئة لاسيما أن فيروس كورونا الوقود الأول له التجمعات البشرية، لافتا إلى أن الحج والعمرة أكبر تجمعان بشريان في العالم؛ لذلك يجب التعامل معهما بكل حذر.

وأشار إلى أن موسم الحج تم وسط إجراءات احترازية على أعلى مستوى، وإصابات كورونا خلال موسم الحج كانت 0% بينما الأمن كان 100%، مؤكدا أن تنظيم موسم الحج هذا العام كان ناجحًا تمامًا.

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