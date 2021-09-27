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مدير مشروع البلازما: نسعى لتوطين تكنولوجيا التصنيع في مصر

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:17 ص
البلازما
البلازما
شيماء حسن
قالت نيفين النحاس، مدير المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن البلازما تساعد في توفر العلاج لعدد كبير من الأمراض، مؤكدة على سعي الدولة المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية لتوطين تكنولوجيا التصنيع في مصر.

وأضافت "نيفين" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأحد أن اتجاه الدولة المصرية لمشروع مشتقات البلازما خطوة مهمة من أجل حماية المرضى بضمان توفير العلاج لهم.

وأشارت إلى أن مشتقات البلازما تستخدم في علاج أمراض سرطان الكبد والكلى وهامة بالنسبة لمرضى الهيموفيليا وحالات الحروق العنيفة، موضحة أنه خلال ثلاث سنوات سيكون هناك مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بعد نقل التكنولوجيا من أحد الشركات الأجنبية.

ودعت المواطنين للتبرع ببلازما الدم، مستطردًة "كل ما الوعي يزيد بأهمية المشروع واقتناع المصريين أنهم يقدموها للمصريين سيزيد أعداد المتبرعين، وهي عملية تعتمد على فصل الدم عن البلازما والذي تستغرق ساعة على الأكثر ليتم استخدامها في تصنيع مشتقاتها بعد ذلك".

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