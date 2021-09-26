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رسميا.. بورفؤاد يتعاقد مع لاعبا الدخان وكوكاكولا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


نجح مجلس إدارة نادي بورفؤاد بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرةوالقدن بقيادة المدير الفني محمد ياسين في التعاقد مع اللاعب محمود سعد مدافع كوكاكولا السابق.

حيث قام كريم العويلي المدير الإداري للفريق الأول وأحمد الديب مدير شؤون الاعبين بإجراءات توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى طيور النورس بدءا من الموسم الجديد في حضور المهندس أحمد رضوان عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة المكونه من عبده الجرايحي وناصر الجمل فتحي المحمدي .

كما ضم الفريق البورسعيدي اللعب سامي قطوش ظهير ايمن الدخان السابق،


وكان بورفؤاد ضم تعاقد مؤخرا مع مجموعة لاعبين منهم نور نبيل مدافع الأوليمبي، وأحمد الشناوي مدافع زد السابق وحسن عبده من غزل المحلة واشرف بخيردت حارس المريخ وحسني عزوز لاعب الدخان .

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