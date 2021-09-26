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ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين السعودية والإمارات

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة زادت بنسبة 31% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021 إلى 722.3 مليار درهم (196.66 مليار دولار)، مشيرًا إلى نمو التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي لدبي، 26% إلى 30.5 مليار درهم.
ونمت الصادرات 45% إلى 109.8 مليار درهم، بينما زادت الواردات 29.3% إلى 414 مليار درهم. وبلغ نمو إعادة التصدير من الإمارة 28.3% إلى 198.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في بيان إن «مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد»، وفقًا للعربية.

وزاد حجم التبادل التجاري مع الصين، أكبر شركاء دبي التجاريين، 30.7% إلى 86.7 مليار درهم، بينما نما حجم التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، 74.5% إلى 67.1 مليار درهم.
وأوضح البيان أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 1% إلى 32 مليار درهم، بينما نمت التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي لدبي، 26% إلى 30.5 مليار درهم.

وشهدت الصادرات نموا لافتا بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 109.8 مليار درهم، مقارنة بـ75.8 مليار درهم، ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مستهدفات استراتيجية مشاريع الخمسين، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3% إلى 414 مليار درهم مقارنة بـ320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نموا بنسبة 28.3 % إلى 198.6 مليار درهم، مقارنة بـ154.79 مليار درهم.

وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 % لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقابل 43.7 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2020، وسجل حجم الصادرات قفزة قياسية حيث ارتفعت كميتها بنسبة 30.8% إلى 10.1 مليون طن كما حقق حجم إعادة التصدير نموا قويا مرتفعا بنسبة 10.6% لتصل كميتها الى 7 ملايين طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 4.25% لتصل كميتها إلى 31 مليون طن.

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