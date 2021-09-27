قبل بداية الدراسة.. الأمن يلاحق أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالجيزة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتولي التحقيق.

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنسيقا مع الأحياء، وذلك لما لها من تأثير سلبي علي العملية التعليمية.البداية في قطاع الشمال أمكن ضبط مكتبة من الخارج تمارس نشاط مركز تعليمي من الداخل بالمخالفة، وتم مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.في الجنوب وتحديدا مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع سنتر فيوتشر بشارع الساحة؛ استجابة لشكاوى المواطنين بشأنه.