السياحة تُطلق خدمة رسالة نصية للزوار فور وصولهم إلى مصر

كشف الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، التفاصيل المتعلقة بإطلاق خدمة الرسالة النصية للسائحين فور وصولهم إلى مصر.



وأوضح خالد شريف، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أمس الأحد: "هي عبارة عن رسالة نصية يتلقاها السائح ترحب به في مصر وتعطيه رقم الخط الساخن الذي يساعده لو عنده أي مشكلة أو أي اقتراحات فيقدر يتصل بهذا الرقم ويتكلم عن شكواه ويقدم مقترحه".



وأضاف: "أن الرسالة النصية تضم أيضًا أرقام الطوارئ في مصر سواء أرقام النجدة والإسعاف والمطافي في حالة حدوث أي مشكلة تستوجب الاتصال بأي من هذه الجهات، وهذه الرسالة موجودة على تلفونه طوال تواجده في مصر"، مؤكدًا على جهود الدولة من أجل استعادة الحركة السياحية في مصر.

