يوسف الحسيني يفضح أسلوب أعداء مصر في الوصول إلى عقول المصريين (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الجماعات المتطرفة مثل التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان، كان لديها منهجية لإقناع الشعب المصري بأفكارهم مستغلين في ذلك طيبة الشعب المصري.



جماعة الإخوان

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان قامت بالعمل على تقديم الخدمات الناقصة في الدولة، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من الزيت والسكر، وبذلك أصبحت الجماعة الإرهابية قريبة من بعض المواطنين.



ولفت إلى أن الجماعة قامت بإنشاء مراكز تعليمية لمساعدة الطلاب، بل عملت على توفير سكن للطلاب الجامعيين في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن المدخل الرئيسي لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الشعب المصري كانت تتمثل في استغلال احتياجاتهم، ومن ثم إقناعهم بأفكارهم.



توفير السلع التموينية

وأشار إلى أن الرئيس قام بقطع هذا الأمر على الإخوان من خلال توفير السلع التموينية وتوفير الخبز من خلال البطاقة التموينية بصورة سهلة.

