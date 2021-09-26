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وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" أكبر تجربة تنموية على مستوى العالم (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:46 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر لديها تجربة تنموية عظيمة وغير مسبوقة، وهي أكبر تجربة تنموية في العالم، وهي تجربة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق تنمية لأكثر من نصف المجتمع وتغطي الريف المصري بأكمله، معربة عن فخرها لانتمائها للحكومة المصرية في هذا التوقيت الذي تطلق فيه مصر هذه التجربة التنموية.

وأضافت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مبادرة "حياة كريمة" أكبر تجربة تنموية من حيث مخصصاتها المالية، والتي تتعدى 50 مليار دولار بما يعادل 700 مليار جنيه تقريبًا، وحجم سكان يستفيد منها لا يقل عن 58 مليون مواطن.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق عدد كبير من مستهدفات رؤية 2030 خلال الـ 3 سنوات القادمة، وتساهم في تغيير مستهدفات رؤية مصر 2030.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط حياة كريمة

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