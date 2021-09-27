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أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-9-2021

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين ، بعد أن حقق خسائر أسبوعية متأثرًا بأسعار الذهب العالمية والتي تشهد حالة كبيرة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي مع عدم إستقرار التعاملات . 

أسعار الذهب اليوم 

عيار الذهب 21 يسجل 768 جنيها للجرام.

عيار الذهب 22 يسجل 804.5 جنيه للجرام .

عيار الذهب 18 يسجل658.2 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 877.7 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم، على الأسعار التي تحققت يوم الجمعة، ويعانى الذهب، من حالة عدم الاستقرار بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات الاحتياطى الفيدرالى والذى ألمح لتغيير سياسته النقدية في نوفمبر حيث سيقوم بتقليص شراء الأصول يعقبها رفع الفائدة في عام 2022 لمعالجة التضخم، مما يؤكد أن سعر الذهب، عالميا سيشهد تغيرات كبيره مع بداية شهر نوفمبر.

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